تطعيم ثلث البالغين في بريطانيا بشكل كامل ضد «كوفيد 19»

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت أحدث الأرقام في بريطانيا أنه تم تطعيم ثلث البالغين في البلاد الآن بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وتلقى ما مجموعه 17 مليونا و669 ألفا و379 شخصا كلا الجرعتين، أي ما يعادل 5ر33% من جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشير التقديرات إلى أن إنجلترا وأيرلندا الشمالية قد أعطتا جرعتين لـ 33.6 % من سكانهما البالغين، مقارنة بـ 33.4 % في ويلز و 33.1 % في اسكتلندا.

وفي الوقت نفسه، تلقى 35 مليونا و371 ألفا و669 شخصا في بريطانيا الآن جرعة أولى من اللقاح - أي ما يعادل 67.2 % من السكان البالغين.

وأعطت ويلز جرعة أولى لـ 76.2 % من سكانها البالغين، متقدمة على أيرلندا الشمالية (66.9 %) وإنجلترا (66.8 %) واسكتلندا (65.4 %).

وتستند جميع الأرقام إلى أحدث البيانات المتعلقة باللقاحات التي أبلغت عنها وكالات الصحة في المملكة المتحدة.

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