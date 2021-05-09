الصين: سقوط بقايا الصاروخ في المحيط الهندي غربي جزر المالديف

المصدر: بكين - رويترز

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد مضيفة أن معظم مكوناته دُمرت فور دخوله الغلاف الجوي لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الحطام.

وتشير الإحداثيات التي قدمتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلا عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إلى أن موقع الارتطام هو المحيط الهندي غربي جزر المالديف.

وقال مكتب هندسة الفضاء إن معظم مكونات الصاروخ "لونج مارش 5بي" احترقت في الغلاف الجوي.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وكان الصاروخ لونج مارش الذي أطلق الأسبوع الماضي هو الثاني من نوع "5بي" بعد أول رحلة له في مايو 2020. وسقطت في العام الماضي أجزاء من أول صاورخ "لونج مارش 5بي" في ساحل العاج وألحقت أضرارا ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.طه.

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