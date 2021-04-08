اعتبارا من اليوم.. بدء سريان الحظر الليلي في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأ، اليوم، في الكويت العمل بتمديد الحظر الجزئي ويمتد حتى 22 من الشهر الحالي، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وسيبدأ اعتباراً من اليوم تطبيق الحظر الجزئي من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وذلك حتى تاريخ 22 أبريل الحالي، على أن تبقى مواعيد رياضة المشي والتسوق من التعاونيات والأسواق الموازية وخدمات توصيل المطاعم كما هي.

وقال مجلس الوزراء إنه سينظر في القرار حسب مقياس انتشار الوباء. وأسوة بعدد من دول الخليج رفعت وتيرة الإجراءات الاحترازية جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ أعلنت الكويت في الأول من أبريل الجاري تمديد حظر التجول شهراً إضافياً.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية العليا لـ"كورونا" بوزارة الصحة الكويتية خالد الجارالله، ذكر في تغريدة على «تويتر» وجود مجموعة من المؤشرات تعني استمرار الحظر الجزئي في الكويت لما بعد شهر رمضان.

وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، طارق المزرم، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء اليوم 8 أبريل، حتى صباح الخميس 22 أبريل الحالي، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأوضح أنه سيتم السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من السابعة مساء حتى الثالثة فجراً، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

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