غداً.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات

ينتهي غداً الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026، تطبيق قرار حظر العمل خلال فترة الظهيرة في دولة الإمارات، بعد 3 أشهر من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.

وتختتم وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري للعام الثاني والعشرين على التوالي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، وشملت حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً.

ويأتي تطبيق القرار في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي تتبناها دولة الإمارات للارتقاء ببيئة العمل، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يضمن حماية صحة وسلامة العمال، ويعزز استدامة سوق العمل.