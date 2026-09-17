الكويت تحظر مشاركة الإعلاميين والمشاهير بكوادر الحج والترويج للشركات

حددت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية ضوابط مشاركة الإعلاميين والمشاهير في موسم حج 1448هـ.

وأكدت الوزارة، في تعميم صادر عن إدارة شؤون الحج والعمرة، أمس، أن مشاركة الإعلاميين في موسم الحج تقتصر على صفتهم في الكادر الإعلامي المعتمد لدى الحملة الكويتية، مشددة على حظر إشراكهم والمشاهير ضمن الكوادر الإدارية أو التنظيمية المرافقة للشركات خلال الموسم، كما حظرت على الموجودين منهم في الموسم بالسعودية استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض الترويج التجاري لشركات الحج.

ودعت جميع المرخص لهم إلى التقيد بما ورد في التعميم عند إعداد قوائم الكوادر المرافقة لحملاتهم، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أن المخالف سيتحمل مسؤولية ما يترتب على مخالفته.