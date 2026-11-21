ارتفع سعر البيتكوين إلى نحو 60,280 دولاراً مساء اليوم السبت، بزيادة 1.71% خلال 24 ساعة. وكانت العملة قد هبطت صباحاً إلى 55,130 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024. وتسبب الهبوط في تصفية مراكز تداول بالرافعة المالية قيمتها 2.67 مليار دولار خلال 24 ساعة، وفق بيانات "كوين جلاس".

وكان نصيب مراكز البيتكوين منها نحو 1.3 مليار دولار. وجاء التراجع في نهاية أسبوع صعب. فقد سجّلت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 1.25 مليار دولار، وهبط مؤشر "ناسداك" بنحو 10%.

وزادت الضغوط مع المخاوف من رفع جديد لأسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر.