النيابة العامة المصرية تدرج 26 متهماً على قائمة الإرهاب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرّرت النيابة العامة المصرية أمس، إدراج أسماء 26 متهماً من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، التى حظرتها الحكومة المصرية وصنفتها على أنها جماعة إرهابية، الصادر ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات.

ونص القرار، وفق موقع «بوابة الأهرام» أمس، على إضافة 11 متهماً على القائمة الرسمية للإرهابيين. كما شمل القرار أسماء 15 متهماً آخرين.

إدراج المتهمين

على القائمة

لمدة

5 سنوات.

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