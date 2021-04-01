أميركية بعمر الـ57 عاماً تضع مولوداً

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

في حادثة نادرة الحدوث، وضعت امرأة أميركية تبلغ من العمر 57 عاماً طفلاً يتمتع بصحة جيدة، لتصبح واحدة من أكبر النساء في العالم اللاتي يلدن بهذا العمر.

واستقبلت باربرا هيجينز التي تعمل معلمة، وزوجها كيني بانزهوف، ابنهما في مستشفى كونكورد، بعد أن حملت الطفل عن طريق التلقيح الاصطناعي.

وأكدت الأم أنها ظلت منشغلة بفكرة الحمل وإنجاب طفل آخر بعد أن فقدت ابنتها الوحيدة عام 2016، بسبب ورم في المخ، بحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، مشيرة إلى أنها لم تخبر أحدا إلا بعد مرور 20 أسبوعاً.

وأشارت إلى أنها أثناء الحمل تعرضت لورم في المخ وتمت إزالته، بينما كان زوجها يعيش مع مرض الكلى وخضع لعملية زراعة كلى، منوهة إلى أنها رياضية، وأن أسلوب حياتها النشط وجيناتها الجيدة ساهما في نجاح الحمل.

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