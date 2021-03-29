روسيا تسجل لقاحاً للوقاية من "كورونا" بجرعة واحدة

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وكالة تاس للأنباء، اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحاً يسمى "سبوتنيك-لايت" وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولكن بجرعة واحدة.

كانت روسيا قد قالت الأسبوع الماضي إن اللقاح الجديد هو حل مؤقت يمكنه مساعدة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدما في التطعيم.

وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.

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