بعد انهيارها على متن طائرة.. وفاة نائبة ألمانية في حزب ميركل

المصدر: برلين - د ب أ

توفيت النائبة البرلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، كارين شترينتس، خلال عودتها من كوبا إلى ألمانيا على متن طائرة.

وأكد نبأ الوفاة المتحدث باسم كتلة الحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، إيكارت ريهبرغ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وقال ريهبرغ إن النائبة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) كانت برفقة زوجها على متن رحلة عودة من كوبا إلى ألمانيا وانهارت خلال الرحلة.

وأضاف المتحدث أنه بالرغم من الهبوط الاضطراري في أيرلندا، لم يكن بالإمكان تقديم المساعدة للنائبة، حيث كانت توفيت بالفعل.

وأعرب ريهبرغ عن تأثره الشديد بنبأ الوفاة. ويعتبر ريهبرغ رفيق درب وممهدا للطريق السياسي لشترينتس.

ولم يتضح بعد سبب إقامة شترينتس في كوبا أو سبب وفاتها.

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