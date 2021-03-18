بأول رد له على بايدن.. بوتين: "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوجهاً بالكلام إلى الرئيس الأميركي جو بايدن "إن القاتل هو من يصف الآخر بذلك" مضيفاً أن روسياً ستعمل مع الولايات المتحدة الأميركية حيث تناسبها مصالحها.

وهذا أول ردّ من بوتين على بايدن الذي اتهمه يوم أمس قائلاً إنه قاتل.

ورأى الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أنه "من الواضح" أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لا يريد تحسين العلاقات" بين موسكو وواشنطن، غداة تصريحات لجو بايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن "تصريحات الرئيس الأميركي سيئة جداً. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا"، مضيفاً "من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال في حوار مع تلفزيون "أي بي سي"، بثّ أمس، إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل" وحذّر من أنه "سيدفع الثمن". وعندما سأله محاوره إذا ما كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك".

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