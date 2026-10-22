اعتقال محقق متقاعد من شرطة نيويورك بتهمة القتل في حادثة جسر جورج واشنطن

أفادت شرطة نيويورك، أمس، بأنها ألقت القبض على محقق متقاعد من شرطة المدينة، بتهمة قتل سائق سيارة في حادثة على جسر جورج واشنطن.

ووجهت إلى فيكتور روميرو، 62 عاما، تهمة القتل في قضية مقتل كوران إيرفين، 46 عاما، الذي عثر عليه مصابا وفاقدا للوعي في مقعد السائق بسيارة على الجانب المتجه إلى نيوجيرسي من المستوى العلوي للجسر.

وأعلن عن وفاة إيرفين، في مستشفى بنيويورك، وتسبب إطلاق النار، الذي وقع قرب نهاية ساعة الذروة المسائية، في ازدحام مروري خانق استمر لساعات على جسر جورج واشنطن.

وكان إيرفين يعمل لدى شركة كون إديسون التي وصفت إطلاق النار في بيان لها بأنه "عمل عنف لا معنى له".

وقالت الشركة: "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه وكل من عرفه وأحبه".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مشادة مرورية حدثت أثناء قيادة إيرفين لسيارته عائدا من العمل فوق جسر جورج واشنطن، حيث تطور الأمر سريعا ليوجه المتهم رصاصة قاتلة أنهت حياة الضحية.

وتقاعد روميرو، من شرطة نيويورك عام 2001 بعد إصابته في يده وصدره خلال تبادل لإطلاق النار خارج أوقات دوامه مع رجال حاولوا سرقة مغسلة ملابس عائلته في بروكلين في يونيو 2000.

وبحسب التقارير الإخبارية آنذاك، أطلق روميرو النار، مستخدما سلاحه الرسمي، على أحد الرجال في بطنه وذراعه وساقه، وعلى رجل آخر في ساقيه.

وكان روميرو، وهو محقق في مكافحة المخدرات في بروكلين، يعمل في شرطة نيويورك لمدة ست سنوات عندما وقع إطلاق النار، وفقا لمقال نشر في صحيفة نيويورك بوست آنذاك.