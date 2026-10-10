الكرملين: بوتين نقل إلى ترامب رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل لإنهاء الحرب

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، نقل إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل للحرب بين أميركا وإيران.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح للصحافيين، أن "بوتين عقد لقاءين مع بزشكيان، على هامش القمة (مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية) تركمانستان، وخلال أحدهما أبلغ الرئيس الإيراني بأنه سيجري اتصالاً هاتفياً مرتقباً مع الرئيس الأميركي".

وقال بيسكوف: "وبعد ذلك، نقل بوتين إلى ترامب، بالتنسيق مع بزشكيان، رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل للنزاع".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه أجرى مكالمة هاتفية "ناجحة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "اختتمتُ للتو اجتماعاً ناجحاً للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق أمس، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، كان ناجحاً للغاية.

وكان المكتب الصحافي للكرملين، أعلن في وقت سابق الجمعة، عن محادثة هاتفية جرت بين بوتين وترامب.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن جانباً كبيراً من الاتصال خُصص لبحث آفاق تسوية الصراع في أوكرانيا.

وعلى هامش قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية، عقد بوتين لقاءً ثنائياً مع بزشكيان في تركمانستان، كما عُقد اجتماع ثلاثي ضم قادة روسيا وإيران وأذربيجان.