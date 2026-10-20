ترامب: يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب مع إيران.. وما تشهده فرنسا يتجاوز مجرد احتجاجات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضرورة اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأن الحرب مع إيران وتحديد المسار الذي يقود الولايات المتحدة إلى تحقيق النصر، موجهاً في الوقت ذاته انتقادات للسياسات الأوروبية، لا سيما في ملف الهجرة، تزامناً مع إشارته إلى رغبة روسية في إنهاء حرب أوكرانيا.

وشدد ترامب، في تصريحات تناولت أبرز الملفات الدولية المشتعلة، على حتمية حسم الموقف الاستراتيجي تجاه طهران واختيار الطريق الكفيل بتحقيق الانتصار.

وعلى الصعيد الأوروبي، دعا الرئيس الأميركي دول القارة العجوز إلى تغيير نهجها الحالي، معتبراً أن ما تشهده فرنسا في الآونة الأخيرة "أكثر من مجرد احتجاجات"، ومشيراً إلى أن باريس تواجه مشكلة حقيقية ومزمنة في ملف الهجرة.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن روسيا تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا ووضع حد للحرب الدائرة بين البلدين.