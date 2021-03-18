وزير الدفاع البرازيلي يشيد بالعلاقات المتميزة لبلاده مع الإمارات

المصدر: برازيليا ■ وام

أشاد وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو أي سيلفا، بالعلاقات المتميزة لبلاده مع دولة الإمارات في المجالات كافة، ومنها المجال الدفاعي.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع سفير الدولة لدى البرازيل صالح أحمد السويدي، حيث تناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين في مجال الدفاع وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض المشاركة البرازيلية المتميزة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021.

وأشاد السفير بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لدولة الإمارات في أكتوبر 2019، مشيراً إلى أن الملحقية العسكرية لدولة الإمارات في برازيليا هي الأولى للدولة في منطقة أميركا اللاتينية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع البرازيلي اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجال الدفاعي، مشيراً إلى تميز الصناعات البرازيلية في هذا المجال. كما أعرب عن إعجابه بما وصل إليه معرض «آيدكس» من تميز وما حققه من نجاح، متطلعاً إلى مشاركة بلاده في معرض دبي للطيران.

• السويدي أشاد بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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