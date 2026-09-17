"عرضت عليه 50 ألفاً ليقتلني ويقتل ابني، لكنه لم يوافق لأن الأمر يتعلق بطفل".

"أردت أن أعرف من أين يأتي هذا الشعور بالرغبة في قتل الناس. يعجبني الإحساس برؤية شخص آخر يتألم".

على مدى ما يقرب من شهرين، تبادل مزارع برازيلي هذه الرسائل وغيرها مع روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، فيما تقول الشرطة إنها كانت خططاً لقتل ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، ومهاجمة أشخاص آخرين، ثم إنهاء حياته.

وكانت هذه الرسائل، التي اطلعت عليها "بي بي سي نيوز" الموجهة للبرازيل، هي التي أدت إلى اعتقال الرجل.

وفي واحدة من القضايا القليلة المعروفة من هذا النوع، أُلقي القبض على الرجل، البالغ من العمر 36 عاماً، بعدما أبلغت شركة (أوبن إيه آي)، مطورة "تشات جي بي تي"، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) برسائله، والذي أخطر بدوره السلطات البرازيلية. ويقول محاميه إنه كان "يتفوه بترهات" مع روبوت محادثة، ولم يرتكب أي جريمة.

وتسلط القضية الضوء على تحدٍّ متزايد أمام الشرطة والمحاكم وشركات الذكاء الاصطناعي: ماذا ينبغي أن يحدث عندما تحدد روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تهديداً محتملاً قبل ارتكاب أي جريمة؟

الرجل، الذي لم تذكر "بي بي سي" اسمه حفاظاً على هوية ابنه، أُلقي القبض عليه في منطقة "ساو غابرييل دا بالها" الريفية في 19 يونيو، وذلك بعد ثلاثة أيام من إحالة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لوزارة العدل البرازيلية، القضية إلى إدارة شرطة الولاية.

وقال برينو أندرادي، رئيس قسم شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ولاية إسبيريتو سانتو: "أعطينا هذه القضية أولوية بسبب خطورتها ولأن الأب كان يخطط، بحسب المزاعم، لقتل ابنه بحلول يوم 20 (من الشهر)".

وبحسب أندرادي، لم يكن للمشتبه به سوى تواصل محدود للغاية أو معدوم مع ابنه، باستثناء دفع نفقة الطفل. ويعتقد المحققون أن الاستياء من تلك المدفوعات ربما كان أحد الدوافع وراء المخطط المزعوم.

وأدى تفتيش ممتلكاته إلى العثور على أربع زجاجات تحتوي على مواد غير معروفة، وحبل معقود، وهو ما قال الضباط إنه قد يشير إلى نوايا انتحارية.

كما تعتقد الشرطة أن المشتبه به ناقش هجمات محتملة على مدارس وكنائس وضباط شرطة، مع تشات جي بي تي.

وجاء في إحدى الرسائل التي اطلعت عليها بي بي سي نيوز: "إذا ذهبت إلى مكان تُباع فيه المخدرات وقتلت نحو أربعة مجرمين، فسأصبح مشهوراً في المدينة. وبعد ذلك، كل ما عليّ فعله هو قتل شرطي أو اثنين، ويمكنني أن أموت بسلام".

وقالت رسالة أخرى: "أفكر في شراء سلاح ناري وإطلاق النار على الشرطة حتى يردوا ويقتلوني. سيكون ذلك لطيفاً وجيداً بالنسبة لي".

ويقول المحققون إنه بحث عن مواد سامة، من بينها سم الريسين، وحاول التحايل على ضوابط الحماية في "تشات جي بي تي" من خلال إعادة صياغة الأسئلة.

وقال أندرادي: "كل ما قدمته لنا المنصة تأكدنا منه عندما وصلت الشرطة إلى الموقع". وينفي الرجل أنه كان ينوي إيذاء ابنه.

وبعد أن أمضى 54 يوماً رهن الاحتجاز، أُطلق سراحه في 13 أغسطس بسبب تأخر التحقيقات. ولم توجه إليه أي تهم حتى الآن، لكن تحقيق الشرطة لا يزال مستمراً.

ويخضع المزارع لتدابير احترازية، تشمل المراقبة الإلكترونية ومنعه من التواصل مع ابنه أو والدة الطفل.

وقال المحققون إنهم يفحصون الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه به، وينتظرون نتائج الفحوص الجنائية للأشياء المضبوطة، لتحديد ما إذا كان قد اتخذ خطوات عملية لتنفيذ أي خطة، بما في ذلك ما إذا كان قد تواصل مع قاتل مأجور، كما زعم في محادثاته مع "تشات جي بي تي".

ويقولون إن مثل هذه الأدلة قد تساعد في تحديد ما إذا كان المشتبه به قد انتقل من مرحلة التفكير والإعداد للجريمة إلى مرحلة تنفيذها. ووفقاً للقانون الجنائي البرازيلي، لا تُعد الجريمة عادة مرتكبة إلا خلال مرحلة التنفيذ. ويؤكد فريق الدفاع أن أي إجراء من هذا النوع لم يُتخذ. وقال محامي الدفاع، بيدرو باولو بيسي، لبي بي سي: "إذا كان التحدث إلى الذكاء الاصطناعي والتفوه بترهات جريمة، فسيدخل الجميع السجن".

