مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للإغاثة من «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن - وكالات

أقر مجلس الشيوخ اليوم السبت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإغاثة من «كوفيد-19» والبالغة 1.9 تريليون دولار وأحالها لمجلس النواب.

وحازت الخطة على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 رفضوها.

جاء ذلك بعد جلسة ماراثونية على مدار الساعة من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية وحيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.

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