باحثون: اللقاح الروسي يقاوم تحورات فيروس كورونا

المصدر: موسكو - رويترز

قال باحثون اليوم السبت إن تجربة روسية لاختبار مدى فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من عقار (سبوتنيك في) للوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا تحقق نتائج قوية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الشهر الماضي بمراجعة بحلول 15 مارس للقاحات التي تنتج في روسيا لمعرفة مدى فاعليتها في مقاومة السلالات الجديدة التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم.

وقال نائب مدير المركز الذي يطور لقاح "سبوتنيك في"، دنيس لوجونوف: "أظهرت دراسة جديدة يجريها مركز جماليا في روسيا أن إعادة التطعيم باللقاح تحقق نتائج جيدة جدا في الوقاية من التحوارت الجديدة لفيروس كورونا بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا".

ومن المتوقع نشر نتائج التجربة قريبا.

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