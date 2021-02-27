إخلاء 2600 عقار في بريطانيا بسبب قنبلة

المصدر: لندن - د ب أ

أخلت السلطات البريطانية نحو 2600 عقار في مدينة إكسيتر، اليوم السبت، قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وبحسب الشرطة البريطانية، جرى اكتشاف القنبلة أمس الجمعة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعة. وأضافت الشرطة أن خبراء الجيش البريطاني سوف ينفذون عملية الفحص والتفجير، وجرى إغلاق الطرق في المنطقة أمام حركة المرور.

وأضافت الشرطة أن عملية تفجير القنبلة ستكتمل بنهاية اليوم السبت، وأوضحت أن "مسألة تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي".

ويحدث بين الحين والآخر أن يتم العثور في بريطانيا على قنابل لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية، ولكن بمعدل أقل من ألمانيا.

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