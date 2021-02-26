ماس: عملية شراء لقاحات «كورونا» شابها أخطاء

المصدر: برلين - د.ب.أ

اعترف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن عملية شراء لقاحات «كورونا» من قبل الاتحاد الأوروبي شابتها أخطاء. ودافع الوزير في البرلمان، أمس، عن النهج المشترك للتكتل في شراء اللقاحات. وأوضح ماس أن «عملية شراء اللقاحات كان يمكن أن تسير بشكل أفضل، والاعتراف بمثل هذا الشيء هو شرط لا مناص منه من أجل التعلم من الأخطاء في المستقبل». ورأى ماس أن «البديل للنهج المشترك كان سيصبح سباقاً أوروبياً للحصول على اللقاحات النادرة، وكان هذا البديل سيؤدي إلى قلة الدول الملقحة في القارة.. وهذا الأمر كان من شأنه أن يمزق الاتحاد الأوروبي».

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