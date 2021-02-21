ميركل: أزمة كورونا تعزز تطوير الرقمنة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تراهن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تعزيز تطوير الرقمنة خلال أزمة جائحة كورونا.

وأشارت ميركل في رسالتها الأسبوعية بالفيديو، أمس، إلى الدروس الرقمية المقدمة للأطفال والمراهقين، والدراسة «في قاعات المحاضرات الافتراضية»، ومؤتمرات الفيديو في الحياة المهنية اليومية.

وقالت المستشارة: «لقد ولد كل هذا من أزمة هذه الجائحة، ولكن يمكننا أيضاً رؤيتها كرياح داعمة نريد استخدامها لمنح التعليم الرقمي في ألمانيا دفعة قوية». وذكرت ميركل أن الحياة اليومية تغيرت بشكل كبير في ظل الجائحة، وهذا ينطبق على الجميع، مشيرة إلى قيود الاختلاط الاجتماعي والمخاوف بشأن الصحة والحرية المقيدة والتخلي عن السفر، وقالت: «يوماً ما ستصبح كل هذه الأمور خلفنا، أنا مقتنعة بذلك، لكن سيبقى شيء واحد مؤكداً: أصبحت حياتنا رقمية أكثر».

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