دعوات لتطعيم ميركل وشتاينماير ضد «كورونا» سريعاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

اقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، ميشائل تويرير، أن يتلقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد بشكل سريع، من أجل تعزيز ثقة المواطنين بالتطعيمات.

وقال لصحيفة «بيلد» الألمانية، أمس: «من المؤكد أنها ستكون إشارة قوية، إذا تم تطعيم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، قريباً علناً، سيسهم ذلك في بناء الثقة».

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