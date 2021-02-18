ألمانيا: طفرة الفيروس البريطاني تنتشر بسرعة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن متغير فيروس كورونا المكتشف في بريطانيا، والذي من المحتمل أن يكون أكثر عدوى، ينتشر بسرعة في ألمانيا. وقال الوزير، أمس، في برلين إنه وفقاً لبيانات جديدة من معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفعت نسبة هذه الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل من 6% إلى أكثر من 22% في غضون أسبوعين. وقال شبان: «علينا أن نتوقع أن المتحور يمكن أن يصبح أيضاً قريباً هو السائد بالنسبة لنا».

وتشير التقديرات إلى أن متغير الفيروس البريطاني أكثر عدوى بنسبة 35% على الأقل من النوع التقليدي. وأثناء التحليلات، لا يتم فحص جميع اختبارات «كورونا» بحثاً عن المتغيرات.

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