وزيرة العدل الألمانية تدعو إلى المصادقة على قانون الكراهية على الإنترنت

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، أهمية المصادقة على قانون الكراهية والتحريض على الإنترنت.

وقالت لشبكة التحرير الصحافي في ألمانيا، في عددها الصادر أمس: «إنه أمر مروع، أي شخص يقدم حقائق لمساعدتنا في مكافحة وباء (كورونا) بشكل أفضل، تغرقه التهديدات».

وشددت الوزيرة على ضرورة وضع نهاية لذلك، وملاحقة الجناة من قبل القضاء. وقالت: «التهديدات بالقتل ليست تعبيراً عن الرأي، بل هي جرائم». يذكر أن السياسي كارل لاوترباخ، تلقى تهديدات بالقتل، بحسب تصريحات له.

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