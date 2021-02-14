ترامب يصف محاكمته بـ«مطاردة الخصوم السياسيين»

المصدر: واشنطن - وكالات

شكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، محامييه بعد تبرئته في ثاني محاكمة له، التي تعد غير مسبوقة لأي رئيس أميركي، وانتقد المشرعين الديمقراطيين.

وقال ترامب في بيان: «هذه كانت مرحلة أخرى من أكبر مطاردة للخصوم السياسيين في تاريخ بلادنا».

وأضاف "لم يختبر أي رئيس أبدا شيئا مماثلا كهذا".

وقال أن: «حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو».

وتابع "في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلع لمواصلة رحلتنا الرائعة معا لتحقيق العظمة الأميركية لشعبنا بأجمعه".

وأضاف "لدينا الكثير من العمل أمامنا، وقريبا سوف ننهض مع رؤية من أجل مستقبل أميركي مشرق وساطع ولا حدود له".

واحتاج مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد إلى غالبية الثلثين لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصريه في 6 يناير، لكن 57 سيناتورا فقط صوتوا بأنه "مذنب".

وانضم سبعة أعضاء جمهوريين إلى الديموقراطيين في مجلس الشيوخ للتصويت على إدانة الرئيس السابق.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 عضوا مقابل 43 لصالح اتهامه بالتقصير، ولكن ذلك لم يف بمطلب أغلبية الثلثين، أو 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، للإدانة.

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