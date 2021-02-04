10 ملايين جرعة لقاح من الصين إلى «كوفاكس»

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بـ10ملايين جرعة من اللقاحات، إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية. ومن المنتظر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر. ومن المتوقع توزيع ما بين مليارين وثلاثة مليارات جرعة هذا العام. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الشهر الماضي، أن مجموعة سينوفاك بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية، ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، وشركة كانسينو بيولوجيكس، قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، التي تراجع الطلبات، أن تتخذ قرارها بشأن اللقاحات التي تنتجها «سينوفارم» و«سينوفاك» في مارس المقبل، وذلك وفقاً لوثيقة داخلية لـ«كوفاكس» اطلعت عليها رويترز.

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