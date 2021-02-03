«بيونتك» تعتزم إنتاج ملياري جرعة لقاح في 2021

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة بيونتك الألمانية للدوائيات أنها تعتزم إنتاج ملياري جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال العام الجاري 2021، بزيادة كبيرة على الكمية التي كانت تخطط بالأساس لإنتاجها في هذا العام (1.3 مليار جرعة).

وقال بيان من مقر الشركة في مدينة ماينتس غرب ألمانيا: «نحن على طريق جيدة لتوسيع نطاق قدراتنا الإنتاجية»، مشيراً إلى نجاح أعمال إعادة البناء في مصنع شريكتها «فايزر» في مدينة بورس البلجيكية.

وأضافت الشركة: «لقد عدنا الآن إلى الجدول الزمني الأصلي لتوريد جرعات اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي».

وقالت «بيونتك» إنها ستواصل العمل مع شريكتها «فايزر» على زيادة كمية التوريدات اعتباراً من الـ15 من فبراير الجاري، لافتة إلى أنها عازمة على ضمان تسليم الكمية التي التزمت تعاقدياً بتوريدها في الربع الأول، وإمكانية توريد ما يصل إلى 75 مليون جرعة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني.

وأفادت الشركة بأن مصنعها في مدينة ماربورغ في ولاية هيسن حصل على تصريح، وسيشرع في إنتاج اللقاح في الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news