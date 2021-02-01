مصر تمنح الترخيص الطارئ للقاح «كوفيشيلد/أسترازينيكا»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أمس، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد/‏‏أسترازينيكا»، وذلك في إطار المجهودات لاحتواء عدوى فيروس «كورونا»، وتوفير اللقاحات التي تثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس.

ونقلت صفحة «رئاسة مجلس الوزراء المصري» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، القول إن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» (إنتاج شركة «معهد أمصال الهند»‏‏ سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news