شكري: مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن مصر تسعى من خلال المفاوضات الممتدة بشأن سد النهضة، التي شاركت فيها، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق.

ووصف شكري في بيان أمام مجلس النواب، أمس، ملف مياه النيل بأنه «الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية»، وشدد على أن مياه النيل «تمثل قضية وجودية لمصر وشعبها».

وأكد على أن بلاده «لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها أو يمسّ مقدرات شعبها».

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