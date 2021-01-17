انتخاب أرمين لاشيت رئيساً جديداً لحزب ميركل

المصدر: برلين - د.ب.أ

فاز رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، بجولة الإعادة في الانتخابات، التي جرت عبر الإنترنت، على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، متفوقاً على منافسه فريدريش ميرتس. وتفوق لاشيت على منافسه الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ميرتس، في جولة الإعادة، بعد خروج خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتجن، من المنافسة في الجولة الأولى، وحصل لاشيت (59 عاماً) في الجولة الثانية على 521 صوتاً، مقابل 466 صوتاً لمصلحة ميرتس.

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