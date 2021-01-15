وفاة صفوت الشريف بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

توفي، الليلة قبل الماضية، رئيس مجلس الشورى المصري السابق، والأمين العام للحزب الوطني الذي تم حله إبان أحداث يناير 2011، صفوت الشريف.

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أن الشريف توفي بعد صراع طويل مع المرض. والشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وهو أحد ضباط المخابرات العامة في ستينات القرن الماضي. وكان الشريف عضواً مؤسساً بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عدداً من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، وتقلد منصب وزير الإعلام.

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