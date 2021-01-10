ميركل تتوقع ازدياد سرعة عمليات التطعيم بلقاح «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

توقعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ازدياد وتيرة عمليات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، خلال الفترة المقبلة.

وقالت ميركل، أمس، في رسالتها الأسبوعية عبر الفيديو على الإنترنت: «إنها بداية بطيئة، تم تطعيم بضع مئات الآلاف، والعدد يتزايد كل يوم، الوتيرة ستتزايد».

وأضافت: «سيكون لدينا لقاح كافٍ متاح للجميع في ألمانيا، سنتمكن شهراً بعد شهر من تطعيم المزيد من الأشخاص، وفي النهاية لأي شخص يريده».

وفي الوقت نفسه، دافعت ميركل عن الشراء الأوروبي المشترك للقاح، وقالت: «أنا مقتنعة تماماً بأنه كان من الجيد الرهان على الطريق الأوروبي، الفيروس الذي يصيبنا جميعاً لا يمكن أن يهزمه أي بلد بمفرده».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news