التحضير لاجتماع «الرباعية» لدفع جهود السلام في المنطقة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، اتصالاً مع وزير خارجية إسرائيل، غابي أشكنازي.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي في إطار التحضير لاجتماع الرباعية، التي تشمل: مصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، خلال الأيام المقبلة، وهي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والرباعية الدولية، وكل الأطراف المعنية. وذكر البيان أنه يجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية، وكذلك مع الجانب الفلسطيني، في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية.

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