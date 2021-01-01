مصر تستكمل الدراسة بنظام التعليم عن بُعد

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قررت الحكومة المصرية، أمس، استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، اعتباراً من غد وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما قررت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، الموافقة على مقترح وزارتَي التعليم والتعليم العالي بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة نصف العام، التي من المقرر أن تنتهي في 18 فبراير المقبل.

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

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