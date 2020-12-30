مليون شخص يتلقون لقاح "فايزر" في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حوالي مليون شخص سيكون قد تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" بنهاية اليوم الأربعاء لكن وضع الجائحة لا يزال صعبا للغاية، بحسب وصفه.

وأضاف جونسون في تصريحات تليفزيونية أن إعادة الأطفال إلى المدرسة يشكل تحديا، واستطرد: "ما زالت هناك أسابيع صعبة وربما شهور أمام هذا البلد".

وحث جونسون الجمهور على أن يظل منضبطا ويتبع قواعد مكافحة الجائحة، مضيفاً: "الأمل في اللقاح والاختبار لايكفيان وحدهما بالنسبة للأسابيع القليلة المقبلة ، وربما لفترة أطول".

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