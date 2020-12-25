مصر تؤكد دعمها للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، رئيس تيار الغد السوري المعارض، أحمد الجربا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وأكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لكل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية «تُعيد الأمن والاستقرار لسورية الشقيقة، وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، بما يُسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news