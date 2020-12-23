بيان من الرئاسة الفرنسية حول صحة "ماكرون"

المصدر: باريس - رويترز

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن بوادر تحسن تظهر على صحة الرئيس الفرنسي الذي أثبتت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعزل ماكرون نفسه في قصر فرساي، وأذاعت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية لقطات مباشرة له وهو يرأس اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت.

وقال ماكرون إنه يمارس عمله بوتيرة أبطأ في مرحلة التعافي، لكنه سيظل يتعامل مع القضايا ذات الأولوية القصوى مثل التصدي لجائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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