مصر تؤكد تضامنها مع السودان في حماية أمنه

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكدت مصر تضامنها الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه.

وشجبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة السودانية بالقرب من الحدود الإثيوبية، ووصفتها بأنها غير مبررة.

وقالت مصر إنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها للسودان في ضحايا الاعتداء الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء الماضي، حول منطقة «جبل أبوطيور» المتاخمة للحدود الإثيوبية، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأسفر الاعتداء عن مقتل عدد من الجنود، وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية.

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