الجيش المصري يعلن مقتل 40 إرهابياً في عمليات بسيناء

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 40 إرهابياً شديدي الخطورة في عمليات عسكرية بسيناء على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع «فيس بوك»، إنه تم خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل 40 إرهابياً شديدي الخطورة في سيناء.

كما تم القبض على 12 فرداً إرهابياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكر البيان أنه تم أيضاً تدمير 437 وكراً وملجأً ومخزناً للمواد المتفجرة.

كما كشف البيان عن إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة من الحدود الغربية، وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.

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