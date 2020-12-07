4118 إصابة جديدة بـ «كورونا» في المغرب

المصدر: الرباط - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 376 ألفاً و738حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة، ليصل مجموع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 6184 حالة. فيما تعافى أيضاً 3879 مريضاً، ليصل مجموع المتعافين إلى 327 ألفاً و693 حالة، وتصل نسبة الشفاء إلى 87%.

ويستعد المغرب خلال الفترة المقبلة لبدء عملية التطعيم ضد «كوفيدـ19»، ومن المتوقع أن تتم هذه العملية على جرعتين، وأن تبدأ بالعاملين في المجال الصحي، ورجال الأمن والتعليم، والمصابين بأمراض مزمنة.

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