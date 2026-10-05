20 فيلماً تشارك في مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط

انطلقت الدورة الـ31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض ‌المتوسط ​في المغرب، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 20 فيلماً، مع تكريم ثلاثة من صنّاع ونجوم الفن السابع من المغرب وقبرص وإيطاليا.

وقالت رئيسة مؤسسة مهرجان تطوان لسينما ⁠البحر الأبيض المتوسط، شرفات أفيلال، في الافتتاح: «لطالما عانت السينما بالبحر الأبيض المتوسط تحديات إنتاجية جمة، وضيق أفق التوزيع، وهنا تكمن قيمة هذا ‌المهرجان، حيث نستضيف في كل سنة باقة من الأفلام المتميزة التي تعكس تعلق الجمهور وصناع ‌السينما بقيم الحياة والفن الجميل».

ويعرض المهرجان ‌الممتد حتى 10 أكتوبر الجاري 10 أفلام روائية ‌ووثائقية ضمن مسابقته الرسمية من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ​وتونس وفرنسا ‌وفلسطين، إضافة ​إلى ستة أفلام ضمن ⁠برنامج «خفقة قلب»، مع عرض ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما المغربية في ​الهواء ⁠الطلق ⁠بساحة الفدان. كما يخصص المهرجان برنامجاً للأطفال، يتضمن عروضاً لأفلام التحريك في سينما إسبانيول.