«كايروس» الكندي يفوز بجائزة «سينما المؤلف»

فاز الفيلم الكندي «كايروس» لمخرجته جنيفر ​ألين بالجائزة الكبرى للدورة الـ31 للمهرجان الدولي ‌لسينما المؤلف ​في الرباط، الذي انطلق في السابع من نوفمبر الجاري وأسدل الستار على فعالياته أول من أمس بمسرح محمد الخامس بوسط العاصمة المغربية.

ونال الفيلم جائزة الحسن الثاني (الكبرى)، كما حصد ثلاث جوائز أخرى. ويروي قصة ممثل يسعى إلى الاندماج في المجتمع، لذا اختار العمل في برنامج إذاعي ليلي يستقبل فيه اتصالات ‌المستمعين ويستمع إلى قصصهم ويتفاعل معهم. وعنوان الفيلم مستوحى من الكلمة اليونانية كايروس وتعني الوقت المناسب حين ينطلق البطل في رحلة ‌إعادة اكتشاف الذات.