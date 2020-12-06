صحيفة: ملكة بريطانيا ستتلقى لقاح "فايزر" قريباً

المصدر: لندن - أ ف ب

قالت صحيفة "ميل أون صنداي" إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستتلقّى في الأسابيع المقبلة اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر وبيونتك" الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة البريطانية سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه.

وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته شركتا "فايزر-بيونتك"، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفا.

وردًّا على سؤال وكالة فرانس برس، لم يُدل قصر باكنغهام بتعليق على الفور.

وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" من جهتها أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا بتلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه.

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