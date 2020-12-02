الرئاسة الفرنسية: لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة طريق لبنان

المصدر: باريس - رويترز

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، قبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية، لكنه غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية.

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