«داعش» يقتل 4 إندونيسيين بطريقة وحشية

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

قتل إرهابيون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي، أربعة مسيحيين بطريقة وحشية، أحدهم بقطع رأسه وآخر بإحراقه حياً في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، حسبما أعلنت السلطات الإندونيسية.

وأوضحت الشرطة أن الإرهابيين كانوا مسلحين بسيوف وأسلحة نارية، وقاموا بقتل أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل في قرية ليمبانتونغوا بوسط الجزيرة، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية.

وقال قائد الشرطة المحلية يوجا برياهوتاما، إن الإرهابيين ينتمون إلى إحدى الجماعات التي بايعت «داعش»، وذكرت السلطات أن أحد الضحايا قتل طعناً، بينما قطع رأس الثاني، وقتل الثالث بالذبح أيضاً لكن لم يكتمل قطع رأسه، والرابع احترق حياً في منزله.

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