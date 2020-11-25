المصطدم ببوابة "ميركل" ارتكب واقعة مماثلة عام 2014

المصدر: برلين - د ب أ

ذكرت جهات التحقيق في ألمانيا، أن السائق الذي اصطدم صباح اليوم الأربعاء ببوابة مقر المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل، ارتكب واقعة مماثلة للغاية في عام 2014 في مقر حكومة ببرلين، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت الوكالة أنه في فبراير 2014، صدم الرجل سيارته في سياج المستشارية. وبينت صور من الحادث في ذلك الحين سيارته التي تحمل ملصقات سياسية موجهة ضد تغير المناخ. وعلى أحد جوانب السيارة كان مكتوب كلمات إفصاح عن حب. وفي ذلك الوقت ألقت الشرطة القبض على الرجل.

ولم تعرف بعد دوافع الجاني. وقال المتحدث باسم الشرطة تيلو كابليتس: "يتم حاليا استبيان ما إذا الأمر يتعلق بحالة نفسية أو دوافع أخرى"، مضيفا أنه لا يمكن فقط سوى تكهن ما إذا كانت الواقعة عملا رمزيا أو ما إذا كان الغرض منها جذب الانتباه".

وأوضح المتحدث أن الرجل البالغ من العمر 54 عاما قاد سيارته بسرعة منخفضة للغاية، بحيث لم يحدث سوى ضرر ضئيل للغاية للبوابة والسيارة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تهديد للمستشارة أنغيلا ميركل أو أشخاص آخرين في المبنى.

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