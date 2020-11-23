تظاهرة مؤيدة وأخرى مضادة لـ «قيود كورونا» في برلين

المصدر: برلين - د.ب.أ

شهدت العاصمة الألمانية برلين، أمس، احتجاجات مضادة للقيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي الوقت نفسه، نُظمت تظاهرة مضادة في حي برنتسلاور برج، وقد نشرت الشرطة 600 فرد لتأمين الموقف.

وبدأ الموكب المناوئ لـ«قيود كورونا» ظهراً بمشاركة بضع مئات، وقد حصلت التظاهرة على تصريح بمشاركة 5000 شخص.

بدأ المشاركون في التظاهرة المضادة مسيرتهم في حي برنتسلاور برج وأفادت الشرطة بأنهم التزموا بارتداء الكمامة، لكن تم تحرير بعض المحاضر.

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