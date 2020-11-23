تصريح أميركي طارئ باستخدام الأجسام المضادة لعلاج «كورونا»

المصدر: واشنطن - وكالات

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تصريحاً طارئاً للعلاج التجريبي الذي تم استخدامه في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو العلاج بالأجسام المضادة، والذي طوّرته شركة الأدوية «ريجينيرون».

وهذا التصريح يعني أن المزيج المؤلف من اثنين من الأجسام المضادة، كازيريفيماب وإيمديفيماب، يمكن استخدامه لعلاج أعراض «كوفيد-19» الخفيفة إلى المعتدلة في الولايات المتحدة، لدى المرضى الذين تفوق أعمارهم 12 عاماً والمعرضين لخطر تحول حالتهم إلى مستوى خطير.

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