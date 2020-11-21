فايزر تتقدم بطلب الاستخدام الطارئ للقاح في الولايات المتحدة

المصدر: وكالات

قالت شركة فايزر إنها ستقدم طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة، الليلة، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تقديم الطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بعد أيام من إعلان فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك نتائج التجارب النهائية، التي أظهرت أن اللقاح فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 بالمئة دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وارتفعت أسهم شركة فايزر بنسبة 1.6 بالمئة وارتفعت أسهم شركة بيونتك بنسبة 6 بالمئة بعد أنباء عن إمكانية توفر اللقاح قريبا، الأمر الذي عزز الآمال في إنهاء جائحة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة وما يربو على 1.3 مليون في مختلف أرجاء العالم.

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