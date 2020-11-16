جونسون يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكورونا

المصدر: وكالات

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره اليوم أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن جونسون "سيواصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا و انه في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19".

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